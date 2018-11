Kattia Vides (30) genießt absolutes Liebesglück! Und das, obwohl die gebürtige Kolumbianerin ihre Beziehung mit Patrick Weilbach (31) anfangs verheimlichte. Nachdem sie Gerüchte um eine Liaison mit dem CDU-Politiker während ihrer Zeit im Dschungelcamp abgestritten hatte, gab es nur wenige Monate darauf doch noch ein Liebes-Outing des Pärchens. Und jetzt könnte es bei den beiden Turteltauben richtig ernst werden: Kattia denkt wohl schon über eine Hochzeit nach!

Die Latina wandte sich auf Instagram an ihre Follower und berichtete ganz happy: "Am Wochenende waren wir bei Patricks Eltern, hoffentlich meine zukünftigen Schwiegereltern." Die Familie des 31-Jährigen sei nämlich mittlerweile schon zu ihrer eigenen geworden und die brünette Beauty sei sehr froh, so bedingungslos geliebt und wertgeschätzt zu werden. "Ich habe eine Familie in Kolumbien, aber Patricks Eltern auch als Familie zu bezeichnen, dies macht mich überglücklich", fügte sie abschließend hinzu.

Hört Kattia etwa wirklich schon die Hochzeitsglocken läuten? Das ist nicht ausgeschlossen, schließlich wünscht sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Kinder mit dem Politiker. "Ich muss zugeben, dass ich schon nicht mehr verhüte", offenbarte sie kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / kattiavides Patrick Weilbach und Kattia Vides

P.Hoffmann/WENN.com Kattia Vides beim ECHO 2018

P.Hoffmann/WENN.com Kattia Vides und Patrick Weilbach beim YOU Summer Festival

