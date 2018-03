Lange machte Ex-Bachelor-Kandidatin Kattia Vides (30) aus ihrem Liebesleben ein kleines Geheimnis. Vor allem während ihrer Zeit am australischen Dschungelcamp-Lagerfeuer wollte die Kolumbianerin einfach nicht aus dem Beziehungsnähkästchen plaudern. Umso überraschender war ihr heimlicher Paarbesuch mit CDU-Politiker Patrick Weilbach bei der Freitagsshow von Let's Dance – der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Couples. Jetzt kommt die Turteltaube gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus!

Am Morgen nach Promiflashs süßer Liebesentdeckung zeigt sich Kattia so euphorisch wie nie: Auf ihrem Facebook-Account postet die Brünette einen Schnappschuss, der ihren gemütlichen Samstagmorgen festhält. Aber nicht nur der Kaffee geht dem Betthäschen nur allzu gerne über die Lippen – auch ihre Glücksgefühle sprudeln so richtig aus ihr heraus: "Glück findest du nicht, wenn du es suchst, sondern wenn du zulässt, dass es dich findet. Ich bin jetzt einfach glücklich", gibt die Verknallte preis.

Ob das Bodywunder der Welt ihren Traummann wohl irgendwann auch ganz offiziell vorstellt? Die beiden sollen immerhin schon vor Kattias Zeit im Freiluftcamp bereits ein halbes Jahr miteinander gebusselt haben. Mittlerweile haben sie angeblich sogar eine gemeinsame Wohnung in Kassel.

Facebook / Kattia Vides Kattia Vides, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / point_of_view_pw Patrick Weilbach, Politiker

Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de