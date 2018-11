Mit an Bord sind Sänger, Olympiasieger und Reality-TV-Darsteller! Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons beweisen sich dieses Jahr insgesamt 26 Promis bei Ninja Warrior Germany und wagen sich für einen guten Zweck an den wohl anstrengendsten Parcours der Fernsehlandschaft heran. Vergangene Woche wurden mit Fabian Hambüchen (31), Die Lochis und Miriam Höller (31) schon die ersten mutigen Teilnehmer bestätigt. Jetzt wurden auch die Namen der übrigen Promi-"Ninja Warriors" offiziell bekannt gegeben!

Die Hammer-Hindernisse des anspruchsvollen Parcours werden den Celebritys athletische Höchstleistungen abverlangen! Annehmen wollen diese Herausforderung nicht nur GZSZ-Hottie Jörn Schlönvoigt (32), Moderator Florian Ambrosius (42), Sängerin Sarah Lombardi (26) und Musicaldarsteller Alexander Klaws (35). Dieses Jahr werden auch mehrere Reality-TV-Darsteller und Sportler teilnehmen, wie aus der offiziellen Pressemitteilung von RTL hervorgeht. So trauen sich Ex-Rosenkavalier Paul Janke (37), die Dschungelkönige Jennifer Frankhauser (26) und Joey Heindle (25) sowie die Bachelor in Paradise-Kandidaten Philipp Stehler (30) und Sebastian Fobe (33) in den Parcours. Ex-Stabhochspringer Björn Otto (41), Ex-Biathletin Uschi Disl, Ex-Beachvolleyballspieler Julius Brink (36), Ex-Hochspringerin Heike Henkel, Ex-Skispringer Sven Hannawald (mit Ehefrau Melissa), Ex-Diskuswerfer Lars Riedel (51) und Ex-Kunstturner Philipp Boy (31) sind ebenfalls mit von der Partie!

Allein für die Show-Teilnahme wandern je 1.000 Euro in den Spendentopf. In Runde eins bringt jedes überwundene Hindernis weitere 1.000 Euro, in Runde zwei sogar 2.000 Euro. Die drei besten Promis dürfen dann in der dritten Runde ihr Glück am letzten Hindernis versuchen – dem legendären Mount Midoriyama. Ausgestrahlt wird das sportliche Spektakel am 23. November um 20:15 Uhr auf RTL.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jenny Frankhauser bei "Ninja Warrior Germany"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Alexander Klaws bei "Ninja Warrior Germany"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Philipp Stehler bei "Ninja Warrior Germany"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de