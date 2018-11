Schon bald schwingen sich wieder echte Promis durch den knallharten Parcours von Ninja Warrior Germany! Am 23. November erwartet die Zuschauer eine Folge der waghalsigen Sport-Show mit Starbesetzung. Traten in der Vergangenheit schon bekannte Gesichter wie Dominic Harrison (27) oder Paul Janke (37) an, versuchen sich nun erstmals jüngere VIPs: Die Lochis wollen ihre Ausdauer und ihr Koordinationsvermögen unter Beweis stellen!

Wie es in einer Pressemitteilung von RTL heißt, werden Roman (19) und Heiko Lochmann (19) doch tatsächlich zu echten Ninja Warriors – zumindest werden sie es versuchen! Das alles geschieht für den guten Zweck: Schon für die Teilnahme erhalten die Promis 1000 Euro, pro bewältigtes Hindernis warten in Runde eins weitere 1000 Euro. In Anlauf zwei gibt es sogar 2000 Euro pro überstandener Hürde. Gespendet wird die Endsumme dann an die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern e.V.".

Die YouTube-Zwillinge sind natürlich nicht die einzigen Celebritys, die sich für das Charity-Event verausgaben werden. Tatsächlich wagt sich auch Ex-Global Gladiators-Kandidatin Miriam Höller (31) in den Höllenparcours – als ausgebildete Stuntfrau sicher ein Kinderspiel für den TV-Star. Aber auch Jasmin Wagner (38) aka Blümchen, Moderator Ross Antony (44), Olympiasieger Fabian Hambüchen (31), "Island Ninja" Grant McCarthey, Sänger Maximilian Arland (37) und Till Schweigers Tochter Luna Schweiger (21) werden dabei sein. Einige Promis bleiben bis zur Ausstrahlung noch geheim. Auf welches bekannte Gesicht freut ihr euch am meisten? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Roman Lochmann im "Ninja Warrior Germany"-Parcours

MG RTL D / Stefan Gregorowius Miriam Höller bei "Ninja Warrior Germany"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jasmin Wagner bei "Ninja Warrior Germany"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ross Antony bei "Ninja Warrior Germany"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen, deutscher Turn-Star

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Island Ninja" Grant McCartney bei "Ninja Warrior Germany"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Maximilian Arland, Fernsehmoderator

MG RTL D / Stefan Gregorowius Luna Schweiger, Schauspielerin



