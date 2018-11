Das ist ein schlimmer Schicksalsschlag für Daniela Büchner (40)! Ihr Ehemann Jens (✝49) verstarb am vergangenen Samstag an Lungenkrebs. Mit dem Goodbye Deutschland-Star bekam die Blondine vor zwei Jahren Zwillinge, 2017 gaben sie sich das Jawort. In diesem Jahr war das Paar neben regelmäßigen Auftritten in der Auswanderersendung sogar in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Anschließend wurde über eine Dschungelcamp-Teilnahme der fünffachen Mutter spekuliert. Aber tut sich Daniel den australischen Urwald jetzt wirklich an?

Laut Bild gilt die 40-Jährige immer noch als Kandidatin für das TV-Format. Doch könnte sie sich nach dem Tod ihres Mannes die Sache wieder anders überlegen. "Eigentlich hat sie sich so sehr auf die Teilnahme an der Dschungelshow gefreut. [...] Doch darf unter diesen Umständen kaum mit einer Teilnahme zu rechnen sein", ordnete Reporter Ingo Wohlfeil die Lage ein. Er könne sich jedoch durchaus vorstellen, dass die Reality-TV-Darstellerin die Gage zum Wohl ihrer Kinder Diego Armani und Jenna Soraya einstreicht. Das würde ihr auch niemand übel nehmen, fügte der Journalist hinzu.

Zudem steht eine weitere Frage im Raum: Wird Danni nach dem Ableben ihres Mannes noch in ihrer Wahlheimat Mallorca bleiben oder zurück nach Deutschland ziehen? Ihr Sommerhaus-Freund Frank Fussbroich (50) hat dazu eine eindeutige Meinung. "Daniela kriegt das auf die Reihe", vermutete er im Gespräch mit RTL.

action press Jens und Daniela Büchner auf Palma

Instagram / Buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

MG RTL D / Stefan Menne Frank Fussbroich



