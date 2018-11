Nanu – was läuft denn da zwischen den beiden Beautys? Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46) und Laufstegschönheit Ashley Graham (31) sind zwei wahre Powerfrauen. Die eine ist ein erfolgreicher Filmstar, die andere ein gefragtes Übergrößenmodel. Auf den ersten Blick scheinen die beiden nicht viel gemeinsam zu haben. Doch jetzt trafen die Ladys das erste Mal aufeinander und machten sich prompt eine Liebeserklärung.

"Ich hab mich in diese lustige, brillante, humorvolle und gefühlvolle Frau verliebt. Und ihr werdet es auch tun", schrieb Gwyneth unter ihrem Instagram-Bild. Entstanden ist der süße Schnappschuss bei ihrer Podcast Show "Goop", in der Ashley als Stargast eingeladen war. Wie zwei frisch verliebte Teenager posierten der ungeschminkte Hollywood-Star und Ashley für die Kamera. Die beiden Schönheiten redeten über ihre Erfahrungen, dem Schubladendenken zum Opfer zu fallen, über die Konventionen der Hollywoodindustrie und den Versuch, diesen zu entkommen. Ashley, die heute ein erfolgreiches Curvy-Model ist, hat sich zum Beispiel in der Vergangenheit öfter mit negativen Kommentaren bezüglich ihrer Figur auseinandersetzen müssen: Wie Daily Mail berichtet, sei es der Körperaktivistin deshalb ein Anliegen, sich gegen ein verzerrtes Körperideal und gegen Diskriminierung zu wehren.

Genau wie die 31-Jährige hat auch Gwyneth in ihrer Karriere immer mal wieder mit Selbstzweifeln und Anfeindungen zu kämpfen – sei es durch ihre postnatale Depression nach der Geburt ihres Sohnes Moses (12) oder ihre extremen Ansichten zum Thema Gesundheit oder Ernährung. Kein Wunder also, dass sich die beiden Stars so gut verstehen, wenn man so viele Gemeinsamkeiten hat.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images / Jared Siskin Ashley Graham, Model

Anzeige

Getty Images / Michael Loccisano; Splash News Ashley Graham und Gwyneth Paltrow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de