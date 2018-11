War die neue Frisur von Lisa und Lena (16) etwa ein haariger Fehltritt? Bei der Verleihung des Bambi am vergangenen Freitagabend strahlten auch die berühmten TikTok-Twins vom roten Teppich. Zu ihrer gebräunten Haut und den dunkelblauen Abendkleidern präsentierten die Zwillinge ihren frischen Haarschnitt – Lisa und Lena sind jetzt mit Fransen-Pony unterwegs! Doch genau dieser Cut kam bei vielen Promiflash-Lesern überraschenderweise nicht so gut an!

Ob die beiden Influencerinnen mit diesen Reaktionen wohl gerechnet hätten? Unter einem Promiflash-YouTube-Clip zur Bambi-Verleihung häufen sich die kritischen Äußerungen der Fans. Der Grund: Die neue Stirnbedeckung der Zwillinge wirkt vielen Nutzern zu seriös! "Der Pony lässt sie halt unfassbar erwachsen aussehen!", "Sie sind nicht mal volljährig, aber sehen schon so aus!" und "Wie erwachsen sie so aussehen mit dieser Frisur!", häuft sich die dennoch eher milde Kritik.

Doch war vielleicht genau das die Intention hinter der neuen Frise des Duos? Schließlich hatten die ehemaligen Musical.ly-Stars sich in den vergangenen Jahren stets supergirly und jugendlich präsentiert. Mit inzwischen 16 Jahren könnten die zwei dieses Image nun ablegen wollen. Was meint ihr: War der Pony-Cut zu erwachsen für Lisa und Lena? Stimmt unten ab.

Andreas Rentz/Getty Images Lisa und Lena beim Bambi 2018 in Berlin

Instagram / lisaundlenaoffical Lisa und Lena

AEDT/WENN.com Lena und Lisa beim Bunte New Faces Award 2017

