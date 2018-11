Inka Bause (49) hat keine Angst vorm Älterwerden. Die Bauer sucht Frau-Kupplerin kennen viele als Powerfrau, doch auch bei den selbstbewusstesten Stars kommt mit dem Ruhm oft die Eitelkeit. Denn in puncto Fältchen sind Kameras und Scheinwerferlicht unbarmherzig. Doch die Moderatorin lässt sich von dem Jugendwahn in der Branche nicht beeindrucken: Ihrem 50. Geburtstag am Mittwoch sieht sie gelassen entgegen.

Gegenüber t-online.de antwortete sie auf die Frage, ob sie Angst vor dem Altern habe: "Überhaupt nicht, ich bin froh, dass ich noch lebe. Alles gut, wunderbar. Ich bin gesund, was soll man da jammern, oder?" Ganz egal sei ihr der runde Geburtstag zwar nicht, aber Inka findet: "Man muss es ja so nehmen, wie es kommt." Erste kleine Alterserscheinungen merkt das baldige Geburtstagskind aber trotzdem: "Ich humpele morgens manchmal ganz schön die Treppe runter, das muss man schon mal sagen. Die Knochen werden steifer."

Und was hält die Moderatorin jung? "Mein Temperament, mein Spaß an der Arbeit und mein neues Album. Und auch meine neuen Pläne, die ich für nächstes Jahr schon habe", verriet sie weiter: "Ich glaube, man muss immer frisch im Kopf bleiben und immer was haben, worauf man sich freut. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch."

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

