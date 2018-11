Dieser Körper kann sich wirklich sehen lassen! Rapperin Cardi B (26) geizt im Netz nicht mit ihren Reizen und weiß, wie sie ihre heißen Kurven gekonnt in Szene setzt – selbst als frischgebackene Mama! Im Juli wurden die schwarzhaarige Beauty und ihr Liebster Offset (26) Eltern der kleinen Kulture Kiari. Seit der Geburt des süßen Sprösslings arbeitet die "Bodak Yellow"-Interpretin fleißig daran, die Baby-Pfunde loszuwerden. Dass sich das harte Training bezahlt macht, zeigte sie ihren Fans nun mit heißen Einblicken!

Belcalis Marlenis Almánzar – wie Cardi B mit bürgerlichem Namen heißt – ist für ihre freizügigen Schnappschüsse im Netz bekannt und präsentierte ihren Followern schon öfter stolz ihren Hammer-Body. Jetzt teilte die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story einen Boomerang, in dem sie nur in einem hautfarbenen String vor einer Poledance-Stange posiert. In dem Clip verdeckt der Megastar mit seiner rechten Hand die Brüste und dreht seine linke Körperseite lasziv in die Kamera. Es scheint ganz so, als fühle sich die Musikerin absolut wohl in ihrem Körper. Doch der Schein trügt!

Denn erst kürzlich beklagte sich die Rapperin in einem Instagram Livestream, dass ihr Körper einfach nicht aufhören wolle, Gewicht zu verlieren. Mittlerweile seien schon so viele Kilos gepurzelt, dass ihre Kurven verschwinden würden. "Jetzt möchte ich wieder zunehmen. Das kann ich aber nicht, weil ich einen schlimmen Appetit habe. Ich kann den ganzen Tag ohne Essen aushalten", teilte sie ihren Fans im Netz mit.

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Getty Images Offset und Cardi B bei den American Music Awards 2018 in Los Angeles

Getty Images Cardi B, Rapperin

