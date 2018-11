Bekommen die Backstreet Boys jetzt Konkurrenz aus den eigenen Reihen? Die Boygroup sorgt aktuell wieder mächtig für Schlagzeilen: Die Ankündigung der Jungs, dass sie 2019 sowohl ein neues Album veröffentlichen als auch auf große Welttournee gehen werden, sorgte für eine waschechte Fan-Eskalation. An diesen Erfolg möchte offenbar auch der Sohn von Bandmitglied Brian (43) anknüpfen: Der 15-jährige Baylee Littrell veröffentlicht in wenigen Tagen seine erste Single!

Vor einigen Stunden kündigte Baylee (15) auf seinem Instagram-Kanal an, dass sein erster Song "Don't knock it" am 30. November veröffentlicht wird. Damit tritt er zwar in die beruflichen Fußstapfen seines berühmten Papas, musikalisch unterscheidet sich der Sound jedoch erheblich von den Backstreet Boys. In einem ersten Ausschnitt des Titels ist eindeutig zu erkennen, dass das Herz des Teenagers für Country-Melodien schlägt. Trotzdem ist sein Vater Brian total begeistert: "Das hast du so gut gemacht! Ich bin superstolz auf dich", schwärmt er im Netz vom Debüt seines Sohns.

Schon in jungen Jahren schlug Baylees Herz für die Musik. Bereits vor zwei Jahren stand er in dem Stück "Disaster!" auf dem Broadway auf der Bühne. Papa Brian erkannte schon früh das Talent seines Kindes. Obwohl er selbst als Boygroup-Star weltweit Erfolge feiert, gab er seinem Sohn einen Ratschlag mit auf den Weg: "Ich habe ihn sofort dazu ermutigt, lieber als Solokünstler durchzustarten", verriet er in der Show Loose Women.

Instagram / bayleelittrell_music Baylee Littrell im Tonstudio

Anzeige

Instagram / bayleelittrell_music Baylee Littrell, Sänger

Anzeige

Instagram / bayleelittrell_music Baylee Littrell, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de