Sie galten als absolute Herzensbrecher – und haben ihre eigenen doch schon längst vergeben. Knapp 28 Jahre liegt die Gründung der Backstreet Boys mittlerweile zurück. Seither hat sich so einiges getan in dem Leben der fünf Sänger. Kevin Richardson (49), Howie Dorough (47), AJ McLean (43), Brian Littrell (46) und Nick Carter (41) tourten um die ganze Welt, verkauften Millionen von Platten und ließen vermutlich auch Millionen von Herzen schneller schlagen. Heute sind die damaligen Jungs aber auch gestandene Väter. Wie sehr sie an ihren Kindern hängen, zeigen sie ihren Fans nun auf Social Media.

"Wir schätzen die Momente mit unseren Liebsten", heißt es unter einer auf der Instagram-Seite der Band veröffentlichten Bildergalerie. Das erste Foto der Reihe zeigt Brian Littrell gemeinsam mit seinem Sohn Baylee, der schon früh in die Fußstapfen seines berühmten Vaters trat. Baylee trat sogar schon als Warm-up bei den Shows der Backstreet Boys auf und feiert heute als Country-Sänger Erfolge. Zu sehen sind außerdem Nick Carter und seine zuckersüße Tochter Saoirse sowie AJ McLean, der seiner älteren Tochter Ava Jaymes die Fingernägel lackiert. Howie Dorough ließ sich zusammen mit seinen Söhnen Holden John und James Hoke beim Mittagessen ablichten.

Von Kevin Richardson wiederum wurde ein Foto mit seiner Frau, der Schauspielerin Kristin Kay Willits, ausgewählt. Das Paar hat ebenfalls zwei Kinder, den 13-jährigen Mason sowie den siebenjährigen Maxwell. Noch in diesem Jahr wird die Backstreet-Boys-Familie um ein weiteres Mitglied vergrößert: Nick und seine Frau Lauren werden zum dritten Mal Eltern.

Instagram / backstreetboys Nick Carter und seine Tochter Saoirse

Instagram / https://www.instagram.com/backstreetboys/ AJ McLean mit seiner Tochter Tochter Ava Jaymes

Instagram / backstreetboys Howie Dorough und seine beiden Söhne Holden John und James Hoke

