Er hält mit seiner Meinung nicht zurück! Am Dienstag flimmerte bereits die letzte Folge der fünften Staffel Die Höhle der Löwen über die Bildschirme, in der natürlich wie immer zahlreiche Jungunternehmer ihr Glück versuchen. Frank Hard traf mit seinem Multitasking-Pflegeprodukt den Nerv der Investoren – vor allem das Design der Produkte ließ das Löwen-Herz höher schlagen, im Gegensatz zu vielen anderen: Frank Thelen (43) kritisierte viele Gründer!

Der Tech-Begeisterte schwärmte von den Verpackungen seines Namensvetters. In der Sendung, in der der 43-Jährige seit Anfang an dabei ist, habe er dieses Glücksgefühl nicht häufig erlebt. Ihn ärgere es, wenn die Start-ups keinen Wert auf die Optik legen. Mit seiner Marke Man Upgrader konnte Frank Hard umso mehr punkten: "Das Design ist brutal gut. Ich freue mich einfach, in der Höhle ein so hochwertiges Produkt in der Hand zu haben. Ich kann den billigen Ramsch nicht länger ertragen."

Obwohl Frank Hard in diesem Punkt überzeugen konnte und auch die restlichen Finanzgeber auf seiner Seite hatte, musste er die Sendung trotzdem ohne Deal verlassen. Es lag aber nicht an seiner Forderung von 75.000 Euro für zehn Prozent seines Unternehmens, sondern am Thema an sich. Die Löwen waren sich einig: Es sei noch nicht die richtige Zeit für die Pflegeartikel.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Man Upgrader-Erfinder Frank Hard in "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

