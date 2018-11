Las Vegas ist ein einziger Superlativ. Hier sind die Hotels groß wie Städte, die Casinos 24 Stunden am Tag geöffnet, und auf den Show-Bühnen trifft sich die Crème de la Crème des weltweiten Entertainments. Millionengagen werden gezahlt, wer hier auftritt, ist ganz oben angekommen. Was sich nun ankündigt, ist aber auch für die Sin City ein Großereignis: Britney Spears (36) und Robbie Williams (44) könnten hier schon im kommenden Jahr gemeinsam das Publikum begeistern.

Wie Mirror unter Berufung auf einen Insider aus dem Umfeld der 36-Jährigen berichtet, würde die Sängerin liebend gern mit Robbie gemeinsam performen. "Britney wollte schon immer mit Robbie zusammenarbeiten, und als ihre Management-Teams das besprochen haben, waren beide Seiten begeistert. Aber es gab immer Terminprobleme", so die Quelle. Das könnte sich jetzt tatsächlich ändern: Wie gerade erst bekannt wurde, wird Robbie im März 2019 mit einer eigenen Show in Las Vegas auftreten. Britney ist hier ab Februar ohnehin mit ihrer "Domination"-Show präsent – und schon bis in den August hinein gebucht.

Für den Insider steht fest: Mit einem Duett der Stars würde nicht nur ein Herzenswunsch Britneys in Erfüllung gehen, sondern auch der britische Sänger könnte davon profitieren: "Robbie hatte Probleme, dass US-Publikum für sich zu begeistern. Britney an seiner Seite zu haben wäre für ihn ganz sicher von Vorteil."

Getty Images Robbie Williams bei den Brit Awards 2017

FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Britney Spears, Sängerin

Getty Images Robbie Williams, Musiker

