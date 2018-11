Cathy Hummels (30) hat große Pläne für ihren Sohnemann! Vor zehn Monaten durften die Dirndl-Designerin und ihr Göttergatte Mats Hummels (29) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Der kleine Ludwig ist seither das Ein und Alles des Promi-Pärchens – und lebt schon jetzt wie ein echter Entdecker. An der Seite seiner schönen Mama führt der kleine Mann das Daseins eines Weltenbummlers. Im Netz verriet Cathy jetzt, weshalb sie das so stolz macht!

"Ich finde, dieser Ausblick sieht aus wie das Universum", begann die 30-Jährige ihre Zeilen auf Instagram, die sich auf ein putziges Foto des Mutter-Sohn-Duos beziehen. Darauf posiert das Model mit seinem Schatz vor der nächtlichen Kulisse Dubais. "Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass er weltoffen wird und tolerant. Ein Mann, der selbstbewusst ist und immer weiß, was er will und wer er ist", schrieb sie unter die besondere Momentaufnahme.

An ihre 388.000 Insta-Follower hatte die Influencerin auch noch eine Botschaft mit im Urlaubsgepäck. "Der erste Schritt ist, sich selbst zu akzeptieren. Wir sind nicht alle gleich, sondern jeder ist ein wunderbarer Individueller mit Stärken und Schwächen", riet sie ihren Fans.

ActionPress Cathy Hummels bei der Preisverleihung GQ Men of the Year 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Söhnchen Ludwig Hummels

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

