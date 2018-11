Was für süße Nachrichten von Malcolm mittendrin-Star Frankie Muniz (32)! Seit einigen Jahren hat es der frühere Kinderstar nicht gerade leicht: Mit seinen 32 Jahren hat er bereits 15 Schlaganfälle erlitten – und kann sich zum Teil nicht einmal mehr an seine Zeit bei der beliebten US-Sitcom erinnern. In dieser schwierigen Phase war seine aktuelle Freundin Paige Price immer an seiner Seite. Jetzt machte Frankie Nägel mit Köpfen – und bescherte sich und seiner Liebsten ein wahres Highlight nach den vielen Rückschlägen: Muniz hat um die Hand seiner Freundin angehalten!

Die wunderbare Neuigkeit verkündete die Baldbraut auf ihrem Instagram-Account: Dort teilte Paige mehrere Schnappschüsse von dem Moment, in dem Frankie ihr die Frage aller Fragen gestellt hatte: Verliebt küsst sich das Paar, während im Hintergrund brennende Laternen in den Abendhimmel aufsteigen. Glücklich textete sie dazu: "Wenn du ein kleines Mädchen bist, träumst du davon, den Mann deiner Träume zu heiraten. Manchmal hat die Realität die Tendenz, deine Träume sogar noch zu übertreffen und dich wirklich zu überraschen: Francisco Muniz IV, du bist mehr als nur ein Traum für mich! PS: Du bist offiziell der Meister der Anträge. Ich habe so hässlich geheult, dass ich kaum Fotos posten konnte", scherzte sie.

Für Frankie ist es bereits das dritte Mal, dass er sich verlobt hat. 2005 hatte er seine frühere Partnerin Jamie gefragt. 2011 wagte er noch einmal den Schritt und bat Elycia Marie Turnbow, ihn zu heiraten. Doch mit Paige soll es nun auch wirklich zur Hochzeit kommen und für immer halten!

Instagram / pogprice Paige Price und Frankie Muniz bei ihrer Verlobung

MEGA Paige Price und Frankie Muniz

MEGA Frankie Muniz (l.) und seine Partnerin Paige Price

