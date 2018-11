Da hätte Hailey Baldwin (21) wohl besser aufpassen müssen! Als das Model in den vergangenen Tagen in New York unterwegs war, packte sie scheinbar die Neugier. Die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin wollte wissen, was Selena Gomez (26), die Ex-Freundin ihres Ehemannes Justin Bieber (24), mittlerweile treibt und stalkte sie kurzerhand auf Instagram. Doch dabei unterlief der Blondine ein peinlicher Fehler: Hailey abonnierte einen Fan-Account der Sängerin!

Wie die US-Online-Ausgabe der Elle berichtet, habe der Betreiber der Fan-Page "Houseofsel" sofort mitbekommen, dass Hailey diesem nun folgt und einen Screenshot in der Instagram-Story gepostet. Das Model entschuldigte sich daraufhin mit einer Direktnachricht beim Account-Inhaber, erklärte, es sei "nur ein Versehen" gewesen und entfolgte der Seite ziemlich schnell wieder. Doch als wäre die Situation für Justin Biebers Ehefrau nicht ohnehin schon peinlich genug, veröffentlichte der Betreiber der Fan-Page auch noch einen Screenshot von Haileys Direktnachricht! So hatte sich Hailey ihr kleines "Stalking-Manöver" sicherlich nicht vorgestellt. Doch in den sozialen Netzwerken bleibt nichts unbemerkt!

So dauerte es kürzlich auch nicht lange, bis die Follower mitbekommen hatten, dass die 22-Jährige ihren Namen bei Instagram von Baldwin zu Bieber geändert hat. Für viele Fans der eindeutige Beweis: Hailey und Justin haben sich bereits das Ja-Wort gegeben.

Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week 2018

Splash News Hailey Baldwin und Selena Gomez

Snorlax / MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber im November 2018

