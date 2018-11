Ihren Babybauch in Outfits von der Stange hüllen? Kommt für Herzogin Meghan (37) offensichtlich nicht infrage. Die Frau von Prinz Harry (34) ist nicht gerade dafür bekannt, eine Schnäppchenjägerin zu sein. Immer wieder fällt die ehemalige Schauspielerin vor allem mit ihrem Hang für sündhaft teure Fashion-Teile auf. Dem frönte die schwangere Beauty auch am vergangenen Montag: Bei der Royal Variety Performance in London bezauberte Meghan in einem paillettenbesetzten Muster-Top – und das kostete ein kleines Vermögen!

In der schillernden Top-Rock-Kombination, die auf den ersten Blick wie ein Abendkleid aussah, überstrahlte die 37-Jährige bei ihrem Treffen mit Take That einfach alle. Ihr wachsendes Baby-Bäuchlein kam in dem funkelnden Neckholder-Oberteil perfekt zur Geltung.Queen Elizabeth II. (92) dürfte allerdings kein Funkeln in den Augen haben, wenn sie vom Preis des modischen It-Pieces erfährt: Meghans Top der Firma Safiyaa hat, wie der Homepage safiyaa.com zu entnehmen ist, rund 1000 Euro gekostet! Wahrlich kein Schnäppchen – und der kombinierte Rock der gleichen Marke dürfte es mit schlappen 50 Euro weniger auch nicht wirklich besser machen. Ob damit Ärger im Kensington Palast vorprogrammiert ist?

Wie Daily Mail vor wenigen Tagen berichtete, habe man der Ex-Suits-Darstellerin schon öfter nahegelegt, sich ihres neuen Amtes entsprechend zurückhaltender zu kleiden. "Meghan wird immer wieder gesagt, dass sie sich weniger wie ein Hollywood-Star und mehr wie ein Royal kleiden soll", soll ein Insider ausgeplaudert haben.

SIPA Press/ActionPress Herzogin Meghan in Sussex

Getty Images Queen Elizabeth II. in London im November 2018

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry bei Royal Variety Performance

