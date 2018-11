Und wieder geht eine Hollywood-Traumbeziehung in die Brüche. Erst vor wenigen Wochen berichteten die Medien über Kinostar Robert De Niro (75), nachdem der Schauspieler – ebenso wie zahlreiche andere Trump-Gegner – eine Paketbombe erhalten hatte. Jetzt steht der zweifache Oscar-Preisträger erneut in den Schlagzeilen. Erfreulich sind die News um ihn aber auch diesmal nicht: Robert und seine Frau Grace Hightower (63) sollen sich nach über 20 Jahren Ehe getrennt haben!

Das überraschende Liebes-Aus soll ein Insider nun gegenüber der US-amerikanischen Zeitung People ausgeplaudert haben. "Manchmal entwickeln sich Dinge nicht so, wie man es sich erhofft hatte", erklärte die Quelle, ohne auf die näheren Gründe für die Trennung einzugehen. Woran die Liebe von Robert und Grace zerbrochen ist, bleibt vorerst also reine Spekulationssache.

Angefangen hatte die Romanze des Hollywood-Paares in den späten 80er Jahren. Zehn Jahre nach ihrem Kennenlernen in London trat das Paar 1997 vor den Traualtar und gab sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Im November 2004 hatte das Paar sein Eheversprechen dann erneuert – sieben Jahre später wurden sie zum zweiten Mal Eltern. Aus der Ehe gingen die beiden Kinder Elliot (20) und Helen Grace (6) hervor.

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Robert De Niro

Ivan Nikolov/WENN.com Robert De Niro und Grace Hightower beim Tribeca Film Festival 2018

Getty Images Robert De Niro, Hollywood-Star

