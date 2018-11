Mit stolzen 80 Jahren möchte Heino (79) Abschied von der Bühne nehmen! Das kündigte der Schlagersänger im vergangenen März bereits an, nun steht der Ruhestand kurz bevor. In seinem bisherigen Leben hat Heinz Georg Kramm, wie er bürgerlich heißt, eine ganze Menge erreicht – seit über 50 Jahren ist er im Musikgeschäft aktiv und hat im Laufe seiner langen Karriere insgesamt 26 Studioalben veröffentlicht. Sein Leben als Rentner stellt sich Heino entspannt vor. Über den Tod will er aber nicht nachdenken!

Im Gala-Interview wurde der "Blau blüht der Enzian"-Interpret neulich auf seinen Lebensabend an der Seite seiner Ehefrau Hannelore (76) angesprochen und gefragt, ob er an ein Leben nach dem Tod glaube. Er antwortete: "Hannelore glaubt daran. Ich bin mir nicht sicher. Und ich will es noch nicht ausprobieren." Einen Grund, darüber zu grübeln, gebe es bisher nicht. Immerhin habe der 79-Jährige noch keine Wehwehchen, die ihn stören.

Seine Liebste, mit der er seit 39 Jahren verheiratet ist, habe mehr mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. 2007 erlitt sie einen Herzinfarkt, weshalb Heino seine Karriere schon damals an den Nagel hängen wollte. "Doch dann wusste ich nichts mit mir anzufangen", sagte er zu seiner weiteren Zeit im Schlager-Business. Hannelore habe er es auch zu verdanken, so weit gekommen zu sein: "Ich war immer ein sehr zurückhaltender Mensch. Ich wollte nie nach vorne und mich zeigen."

Wigglesworth, Michael / ActionPress Heino in der "NDR Talk Show"

gbrci / Future Image / ActionPress Heino und seine Ehefrau Hannelore bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Michael Timm / face to face / ActionPress Hannelore Kramm und Heino im September 2018

