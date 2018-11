In Die Höhle der Löwen kämpften Gründer zum letzten Mal in diesem Jahr um die Gunst der Investoren. Benjamin Ohmer und Volker Junior stellten zum Staffel-Abschluss ihre innovative und sichere Wärmflasche vor, die länger Hitze speichert und die Verbrennungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Modellen deutlich mindert. Eine Idee, mit der die beiden die Stimmung zum Kochen brachten. Ralf Dümmel (51), Georg Kofler (61) und Dagmar Wöhrl (64) zofften sich um den Deal!

Die erste Offerte kam von Ralf, der Troy schon in den Regalen vor sich sah. Georg wollte aber nicht den Kürzeren ziehen und machte dem Verkaufs-Profi eine Ansage: "Mein Angebot ist viel besser. Alles, was Ralf erzählt hat, kann ich auch. Wenn sich unser Mega-Ralf hier so aufführt, muss ich das auch machen." Gegen Dagmar konnten sich die Männer aber nicht durchsetzen, die mit ihrer Zusammenarbeit mit einem großen Vertrieb für Haushaltsartikel und Badezimmermöbel auftrumpfen konnte.

Die 64-Jährige verhandelte nicht mit Benjamin und Volker, sondern gab ihrer Forderung von 200.000 Euro für 15 Prozent der Unternehmensanteile nach. Ralf zeigte sich nach diesem Abschluss deutlich geknickt, auf seinem Gesicht konnte man seine Enttäuschung über die verpasste Chance klar ablesen. Georg gratulierte seiner Konkurrentin. Welchen Finanzier hättet ihr gewählt? Stimmt ab!

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Volker Junior (l.) und Benjamin Ohmer, Gründer von Troy in "Die Höhle der Löwen"

WENN.com Georg Kofler in Berlin, Mai 2018

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl mit der Troy-Wärmflasche

