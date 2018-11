Ein großer Rapper mit einem noch größeren Herzen! Kanye West (41) zeigte sich zutiefst berührt von der Geschichte von Securitymann Jemel Roberson, der in einem Chicagoer Club einen bewaffneten Mann niedergestreckt hatte und daraufhin zu Unrecht von Polizisten erschossen worden war. Um die Familie des Opfers zu unterstützen, greift der Ehemann von Kim Kardashian (38) jetzt tief in die Tasche – und spendet sage und schreibe 150.000 US-Dollar

Wie TMZ berichtet, hatte Roberson gerade Dienst in Manny’s Blue Room Bar in Chicago, als gegen vier Uhr am Sonntagmorgen einige betrunkene Gäste hinausgebeten wurden. Doch einer von ihnen kehrte kurze Zeit später mit einer Waffe ins Lokal zurück und eröffnete sofort das Feuer. Dem Securitymitarbeiter gelang es, den Bewaffneten zu überwältigen und ihn mit seiner Pistole in Schach zu halten, bis die Polizei eintraf. Doch bei ihrem Eintreffen deuteten die Cops die Szene anders und erschossen Roberson! Die genauen Umstände seines Todes werden derzeit noch untersucht.

Wie im Nachhinein bekannt wurde, hatte Roberson Extraschichten in der Bar gearbeitet, um zu Weihnachten etwas mehr Geld für seinen Sohn zur Verfügung zu haben. Für die Familie des Securitymanns wurde ein GoFundMe-Konto eingerichtet, das auf 10.000 US-Dollar (knapp 9.000 Euro) angesetzt war. Doch mit dieser großzügigen Spende von Kanye im sechsstelligen Bereich hätte niemand gerechnet.

Getty Images Kanye West, Musiker

Splash News Kanye West, Rapper und Designer

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

