Prinz Harry (34) lässt seine Meghan (37) zurück! Mitte Oktober trat das Ehepaar seine erste gemeinsame Auslandsreise an. Das Ziel der Royals war die Pazifik-Region: Sie besuchten Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga, wo sie überall voller Begeisterung empfangen wurden. Und schon bald geht es auf die nächste Fernreise, nach Sambia. Doch dieses Mal wird der Prinz ohne seine schwangere Frau verreisen müssen.

Am 26. November soll Harry für seinen zweitägigen Trip in Sambia ankommen, berichtet die Online-Ausgabe der DailyMail. Auf Anfrage des britischen Außenministeriums wird der 34-Jährige in dem ostafrikanischen Land unter anderem die Beziehungen zwischen Sambia und Großbritannien feiern sowie Veteranen aus den Weltkriegen gedenken. Ein Besuch der Natur- und Tierschutzorganisation in Sambia steht ebenfalls auf dem Programm. Erst letzte Woche veranstalteten die beiden Royals einen privaten Dinner-Empfang im Kensington Palace für die NGO "African Parks", dessen Präsident Harry ist.

Die Reise nach Afrika muss der Prinz allerdings ohne seine schwangere Frau bestehen. Warum die Herzogin ihn nicht begleitet, bleibt ungewiss. Allerdings dürfte so ein straffes Programm ordentlich Stress für die Bald-Mama bedeuten. Bereits Ende Oktober musste sie einige Termine absagen und sich etwas mehr Ruhe gönnen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland

Kirsty Wigglesworth - Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

