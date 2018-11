Erst im Sommer hatte Herzogin Meghan (37) für kulinarische Schlagzeilen gesorgt: Gemeinsam mit mehreren Frauen hatte die werdende Mutter ein Kochbuch geschrieben, dessen gesamte Einnahmen den Opfern des Feuers im Grenfell Tower in London zugutekommen sollten. Der Erlös war zum Teil an eine Gemeinschaftsküche gegangen, in der Betroffene der Flammen für ihre Nachbarn kochen. Diese Einrichtung hat Meghan am Mittwoch besucht – und eine Freiwillige mit einer herzlichen Umarmung begrüßt!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die Herzogin von Sussex beim Besuch der Hubb Gemeinschaftsküche in Nord-Kensington. Bei dem Zusammentreffen mit den ihr bereits bekannten Köchinnen konnte Prinz Harrys Frau nicht an sich halten und umarmte eine der Frauen mit einem strahlenden Lächeln. Offenbar ganz vertraut und Arm in Arm schlenderten die beiden anschließend in das Gebäude, wo Meghan laut Hello in Erfahrung bringen wollte, wie sehr ihre karitativen Bemühungen des Sommers bisher geholfen haben.

Dass sich die 37-Jährige aus ihrer royalen Sonderstellung anscheinend nichts macht, bewies die ehemalige Schauspielerin auch bei ihrer Australien-Reise mit Ehemann Harry. Bei ihren Auftritten in Sydney, Melbourne und weiteren Down-Under-Zielen war die Schwangere überraschend herzlich und volksnah auf die wartenden Königshaus-Fans zugegangen.

MEGA Cover von Herzogin Meghans Kochbuch "Together. Our Community Cookbook"

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan (links) in Kensington

Getty Images Herzogin Meghan am 22. Oktober 2018

