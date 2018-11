Es war die letzte Folge in diesem Jahr: Am Dienstagabend ging die aktuelle Höhle der Löwen-Staffel zu Ende – und auch 2018 wurden die Zuschauer auf den heimischen Sofas gut unterhalten: Auf der Suche nach dem besten Geschäft haben die Löwen gekämpft, gebrüllt, gezickt und geboten! Doch während Ralf Dümmel (51), Dagmar Wöhrl (64), Frank Thelen (43), Carsten Maschmeyer (59) und Georg Kofler (61) zahlreiche Deals absahnten, ging Judith Williams (46) bewusst leer aus. Aber warum genau schlug die beliebte Beauty-Unternehmerin nie ein?

Diese Frage dürften sich wohl die meisten Fans des beliebten TV-Formats gestellt haben. Während die Ex-Let's Dance-Kandidatin Judith in den vergangenen Jahren zahlreiche Produkte wie den Pony-Puffin groß gemacht machte, ergab sich in dieser Staffel keine Zusammenarbeit mit den Produkt-Erfindern. Den Grund verriet die 46-Jährige auf Anfrage eines Followers jetzt auf Instagram: "Bei nur fünf Drehtagen in der jetzt ausgestrahlten Staffel war nichts für unsere Firmen dabei. Wir setzen stark auf nachhaltigen Markenaufbau und Qualität."

Ob die 46-Jährige im nächsten Jahr wohl mehr Glück hat? Dagegen hätte die Zweifach-Mama offenbar nichts einzuwenden. "In der nächsten Staffel rufe ich alle Beauty-Start-ups in die 'Höhle der Löwen', denn wir bauen extra ein neues Innovationszentrum, um dort die besten Start-ups 180 Grad, von der Idee bis zum Vertrieb, zu begleiten", erklärte die erfolgreiche Investorin.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Investoren von "Die Höhle der Löwen" 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Judith Williams und Ehemann Alexander-Klaus Stecher bei der Bertelsmann Party in Berlin

Anzeige

Becher / WENN.com Judith Williams, "Die Höhle der Löwen"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de