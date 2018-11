Hat sich First Lady Melania Trump (48) hier einen Fashion-Fauxpas geleistet? Als Ehefrau des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (72) steht die Beauty dauerhaft im Rampenlicht – und muss dabei stets top gestylt sein! Obwohl sich das slowenische Model, abgesehen von dem einen oder anderen Patzer, für die meisten Anlässe angemessen kleidet, erntete sie für dieses Outfit nun einige Lacher: Melania kam in einem truthahnähnlichen Mantel zu einem Thanksgiving-Event!

Bei der alljährlichen Truthahnpräsentation zu Thanksgiving wird dem Präsidenten der Vereinigten Staaten ein lebender Vogel überreicht – das Tier ist zwar zum Verzehr bestimmt, wird traditionell aber begnadigt. Zu dieser Feierlichkeit erschien Melania in einem hellbraunen Umhang mit rotem, schwarzen und weißen Aufdruck, der laut einigen Netzusern stark an das Federkleid des Hühnervogels erinnert: "Ich bin mir nicht sicher, ob Melania jetzt auch geschlachtet werden soll?" und "Melania sieht bei der Truthahnbegnadigung so aus, als würde sie damit rechnen, ihren eigenen Namen zu hören", witzelten zwei Twitter-Nutzer beim Anblick ihrer Kleiderwahl.

Für ein bestimmtes Accessoire erntete Melania im vergangenen Monat sogar einen waschechten Shitstorm! Bei einer Safari-Tour durch den Nairobi National Park in Kenia trug die 48-Jährige einen weißen Tropenhelm, der mit der Kolonialzeit assoziiert wird – die Kopfbedeckung gilt heute als Symbol für Unterdrückung und Terror.

Splash News.com US-Präsident Donald Trump mit seiner First Lady Melania

Splash News.com Melania Trump, November 2018

White House via ZUMA Wire / Zuma / ActionPress Melania Trump in Nairobi, Kenia

