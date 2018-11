Das bekommen die Promis im Knast vorgesetzt! In den USA wird heute Thanksgiving gefeiert und traditionell gibt es zu diesem Feiertag ein großes Festessen mit Truthahn und anderen Köstlichkeiten. Für manche Stars dürfte das Futter-Fest in diesem Jahr allerdings etwas ungemütlicher als sonst ausfallen: Comedian Bill Cosby (81) und Rapper 6ix9ine (22) verbringen Thanksgiving im Knast – auf ein großes Menü müssen sie allerdings nicht verzichten!

Der "Truthahn-Tag" ist den Amerikanern heilig. Daher bekommen auch Häftlinge die Möglichgkeit, ausnahmsweise einmal ordentlich zu schlemmen. Cosby dürfte sich mittlerweile an das Knast-Essen gewöhnt haben, sitzt er doch seit September wegen Vergewaltigung ein. Heute darf sich der Schauspieler allerdings auf einen kleinen Gaumenschmaus freuen. Laut TMZ wird in seinem Gefängnis in Pennsylvania neben Truthahn auch Kartoffelpüree mit Bratensoße, grüne Erbsen, Cranberry-Soße, Brötchen mit Margarine sowie Kürbiskuchen mit Schlagsahne und Früchten serviert.

Auch Musiker 6ix9ine sitzt seit ein paar Tagen wegen mehrerer Vergehen hinter schwedischen Gardinen. Auf den Skandal-Rapper wartet in seiner Zelle in Brooklyn heute ein ähnliches Gericht. Er darf sich über Truthahn oder Aubergine, Süßkartoffel-Püree, Mais, Cranberry-Soße, Brötchen und Kürbiskuchen hermachen.

KENA BETANCUR / Freier Fotograf / Getty Images Bill Cosby nach einer Gerichtsverhandlung

MPI04/Capital Pictures / MEGA Bill Cosby, Comedian

Instagram / 6ix9ine_ 6ix9ine, Rapper

