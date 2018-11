An diese eiserne Regel haben sich alle Royals zu halten! Dass es für die britischen Blaublüter durch ihre Stellung in der Gesellschaft ganz besondere Anforderungen vor und hinter den Schlossmauern gibt, ist kein Geheimnis. Während die gebürtigen Adligen wie Prinz Harry (34) und Co. mit den royalen Protokollen von klein auf vertraut sind, musste sich seine Frau Herzogin Meghan (37) in den vergangenen Monaten erst an sie gewöhnen. Es gibt nämlich mehr zu beachten, als den Royal-Fans vielleicht bekannt ist – auch hinter den Kulissen stellt Queen Elizabeth II. (92) strickte Regeln auf. Eine davon klingt besonders makaber: Tatsächlich müssen Meghan und alle anderen Familienmitglieder immer Trauerkleidung mit im Gepäck haben!

Richtig gehört! Wohin die Adeligen auch reisen – im Koffer muss sich jedes Mal mindestens ein Outfit in Schwarz befinden. Doch woher kommt diese Vorschrift? Als Queen Elizabeth II., damals noch Prinzessin Elizabeth, im Februar 1952 mit ihrem Gemahl Prinz Philip (97) auf Reisen in Kenia war, verstarb ihr Vater König Georg VI. Weil die damalige Prinzessin jedoch keine Trauerkleidung mit in ihrem Gepäck hatte, musste sie in normaler Kleidung in ihre Heimat zurückreisen.

Auf dem Rollfeld in England musste Elizabeth anschließend so lange in der Maschine warten, bis man ihr ein angemessenes Outfit brachte. Damit solch eine Situation nicht noch mal vorkommt, habe sie also den Entschluss gefasst, jedes ihrer Familienmitglieder zu zwingen, stets vorbereitet zu sein.

Getty Images Herzogin Meghan in London, Juli 2018

Getty Images Queen Elizabeth II., damals Prinzessin Elizabeth, und Prinz Philip in Kenia 1952

Getty Images Herzogin Camilla, Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate

