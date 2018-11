Schwere Vorwürfe gegen Tom Cruise (56)! Der Hollywoodstar macht schon seit Jahren Negativ-Schlagzeilen wegen seines Glaubens: Er ist Mitglied der umstrittenen Scientology-Kirche. Die Glaubensgemeinschaft steht immer wieder heftig in der Kritik. Angeblich sollen einige Mitglieder sogar regelmäßig körperlich misshandelt worden sein. Ex-Anhängerin und King of Queens-Star Leah Remini (48) ist sich dabei sicher: An diesen schweren Misshandlungen war auch Tom maßgeblich beteiligt!

"Er ist sich dem Missbrauch in Scientology absolut bewusst. Er ist sogar ein Teil davon", meinte Leah im Interview mit The Daily Beast über den Schauspieler. Demnach sei Tom eines der ranghöchsten Mitglieder der Kirche und hätte viel Einfluss auf die anderen Anhänger. Der "Mission Impossible"-Star sei "in einer anderen Kategorie als der Durchschnitts-Scientologe", erklärte Leah. Daher habe er auch Strafen an andere Gläubige verteilen können – auch körperliche Strafen.

Leah gehörte selbst jahrelang zu der Hollywood-Sekte. 2013 stieg sie jedoch aus und ist seither eine der schärfsten Kritiker der Kirche. Mit "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" veröffentlichte sie sogar eine eigene Doku-Show über ihre Erlebnisse als Scientologin.

Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible - Fallout"

Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Leah Remini bei den Creative Arts Emmys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de