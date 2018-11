Ist David Henrie (29) noch mal mit einem blauen Auge davongekommen? Der Schauspieler, der als Justin Russo in "Die Zauberer vom Waverly Place" von Disney bekannt wurde, war im September am Flughafen von Los Angeles in Schwierigkeiten geraten, als am Sicherheitscheck eine geladene Pistole bei ihm gefunden wurde. Er sprach damals von einem Versehen. Das sahen die Richter jedoch anders: Der Film-Star wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Wie TMZ berichtet, fiel das Urteil vergleichsweise milde aus, da David einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen war: Schuldeingeständnis gegen Bewährungsstrafe. Zusätzlich zu den zwei Jahren muss der 29-Jährige außerdem noch 20 Tage gemeinnützige Arbeit leisten, einen Kurs zum sicheren Umgang mit Schusswaffen machen und eine Geldstrafe zahlen – aber zumindest der Knast bleibt ihm erspart.

Kurz vor dem Vorfall am Flughafen hatte der Ex-Kinderstar die Schwangerschaft seiner Frau Maria Cahill verkündet: Es soll ein Mädchen werden. In Anspielung auf seine Rolle als Ted Mosbys Sohn in How I Met Your Mother schreibt er dazu: "Ich kann es kaum erwarten, wenn sie auf der Couch sitzt und ich ihr in neun Staffeln erzähle, wie ich ihre Mutter kennengelernt habe."

