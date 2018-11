Diese Kandidatin hat wohl Erinnerungen an ihr eigenes Leben geweckt! Am Mittwoch flimmerte die erste Folge von Sylvies Dessous Models über die Bildschirme, in der Moderatorin Sylvie Meis (40) nach einer Markenbotschafterin für ihre Unterwäsche-Linie sucht. Bei der Vorstellungsrunde wurde die 40-Jährige vor allem bei Kandidatin Mirjana Zuber hellhörig: Die 25-Jährige ist bereits seit drei Jahren verheiratet und ihr Ehemann ist ein erfolgreicher Kicker – so wie Sylvies Ex Rafael van der Vaart (35)!

Auf dem Laufsteg begeisterte Mirjana nicht nur mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Körper, sondern auch mit ihrer persönlichen Geschichte: "Mein Mann ist Profi-Fußballer. Ich war damals 15, als wir zusammengekommen sind. Er ist mein Erster und mein Letzter." Bei ihrem Liebsten handelt es sich um Steven Zuber, der beim deutschen Bundesliga-Verein TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht. Seit 2006 ist der Mittelfeldspieler Teil der Schweizer Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft in Russland erzielte er für sein Team sogar ein Tor.

Die TV-Teilnehmerin hat für ihren Schatz ihre Schweizer Heimat verlassen und ist nach Heidelberg gezogen. Sylvie, die acht Jahre lang mit Rafael vermählt gewesen war, kam bei Mirjana und Stevens Lovestory ins Schwärmen: "Dann schaffen die Leute das doch. Vielleicht hast du noch Tipps für mich!"

Getty Images Steven Zuber bei einem Freundschaftsspiel Schweiz gegen Spanien

Instagram / mirjanazuber Steven und Mirjana Zuber, Fußballer und Model

Jasper Juinen/Getty Images Sylvie Meis und ihr Ex-Mann Rafael van der Vaart

