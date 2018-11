Bibi Claßen (25) ist jetzt schon seit 50 Tagen Mama. Der kleine Sohnemann der YouTube-Millionärin und ihrem Ehemann Julian (25) kam am 4. Oktober zur Welt. Nachdem die Geburt nicht ganz reibungslos und wie geplant stattgefunden hatte, spielte sich die kleine Familie aber in den ersten Wochen bis jetzt hervorragend ein. Und auch Bibis Fans scheinen sich langsam an den Gedanken gewöhnt zu haben, dass ihr Idol nun Mutter ist: Der große Hype um den Babynamen klingt seit einigen Tagen nämlich mächtig ab!

In den ersten Wochen nach der Geburt gab es für die Fans nur ein Thema: Wie heißt denn nun der Mini-Claßen?! Doch das Interesse an dieser Frage scheint jetzt ziemlich abgeklungen zu sein: Nachdem Bibi und Julian erklärt hatten, nach dem gewaltigen Medienecho den Namen ihres Babys vorerst für sich zu behalten, hörten offenbar auch die Bibinators auf, sie mit Fragen zu bombardieren. Unter den letzten YouTube-Clips der Netz-Beauty sind kaum noch Kommentare in diese Richtung zu finden. Die Abonnenten haben sich offenbar damit abgefunden, dieses Bibi-Geheimnis vorerst nicht lüften zu können.

Dafür belohnte der Web-Star seine Anhänger aber mit einer anderen wichtigen Baby-Information: Die 25-Jährige enthüllte endlich, wer die Taufpaten ihres Wonneproppens werden. Neben Bibis Cousin Rafael wird auch Julians Schwester Bianca die ehrenvolle Rolle übernehmen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

