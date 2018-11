Neu-Mama Josephine Welsch ist ganz vernarrt in ihren kleinen Schatz! Erst vor rund drei Wochen erblickte ihr Sohn das Licht der Welt und stellte das Leben der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihres Partners Robert Dallmann ganz schön auf den Kopf. Seit der Geburt dreht sich bei dem Paar alles um Windeln, Stillen und natürlich Kuscheln. Nun gab die frischgebackene Mutter ihren Followern ein neues Update von der Baby-Front.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Schauspielerin Mittwoch zu Wort und schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Liebling. Er sei jetzt schon immer so wach und aufmerksam und schaue sich mit seinen großen Glupschaugen überall um – unglaublich süß, findet Josie. Aber eine Sache scheint ihr doch ein wenig Sorge zu bereiten. "Aber ich muss ein bisschen aufpassen, er mutiert nämlich zu einem kleinen Wesen, das nicht ohne Mama schlafen kann", erzählte die Blondine, als ihr Sohnemann sich im Hintergrund mit süßen Nörgel-Geräuschen bemerkbar machte.

Das viel größere Problem ist allerdings das Stillen. Das scheint für Josie nämlich eine wahre Tortur zu sein. "Es ist unglaublich schmerzhaft", klagte sie. Trotzdem sei sie fest entschlossen so lange wie möglich die Brust zu geben. Schließlich hätten das vor ihr auch schon andere Frauen geschafft.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Robert Dallmann und ihr Kind

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Söhnchen

Anzeige

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und Robert Dallmann mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de