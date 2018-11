Bei diesem Anblick schmelzen ihre Fans dahin! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Josephine Welsch ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mama geworden. Sie und ihr Freund Robert Dallmann verrieten aber bislang weder das Geschlecht noch den Namen des kleinen Wonneproppens. Seit der Geburt warteten ihre Fans sehnsüchtig auch auf das erste Familienbild. Bis jetzt: Denn der TV-Star postete endlich den ersten Schnappschuss zu dritt!

Während ihr zehn Jahre älterer Freund sie umarmt, hält Josie glücklich den süßen Fratz in den Armen. "Alles, was ich brauche! Wir sind so glücklich, dass alles gesund ist und tausend Dank für die ganzen Glückwunsche", schrieb die Soap-Schönheit zum Bild auf Instagram. Ihre Fans waren vom Anblick absolut begeistert und konnten mit ihrer Freude nicht hinter den Berg halten. "Richtig knuffig", "Ihr seid so eine schöne Familie" oder "So viel Liebe auf einem Bild", lauteten nur einige der überschwänglichen Bemerkungen.

Unter den Kommentaren spekulierten die User fleißig über das Geschlecht und den Namen des Babys. Außerdem gratulierten sie noch der frischgebackenen Mama zu ihrem Mega-Body so kurz nach der Geburt. "Respekt für den Traumkörper", brachte es ein Nutzer dabei auf den Punkt.

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und Robert Dallmann mit ihrem Baby

Instagram / wolf.hard8 Robert Dallmann mit Baby

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert "Wolf" Dallmann

