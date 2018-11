Judith Williams (46) will ihre Schmach wieder wettmachen! Am Donnerstag riskierte die Unternehmerin beim Prominenten-Special von Wer wird Millionär zu viel und erspielte im Rahmen des RTL-Spendenmarathons nur magere 500 Euro für in Not lebende Kinder. Dabei will es die ehemalige Let's Dance-Kandidatin allerdings nicht belassen. Vor wenigen Stunden teilte Judith im Netz mit: Sie möchte die verlorene Kohle mit Einnahmen aus ihren eigenen Projekten wieder ausgleichen!

Mit einem Instagram-Video-Post meldete sich die 46-Jährige nach der Show bei ihren Fans und berichtete von ihrem bitteren Auftritt. "Was für ein Nervenkitzel!! Das war Anspannung pur!", schrieb sie und fügte hinzu, alles unternommen zu haben, um eine möglichst hohe Gewinnsumme für den Spendenmarathon zu erspielen – leider vergeblich. "Aber ich sage immer 'never give up' und werde nun viel Energie investieren, um mit einigen Herzensprojekten die verlorene Summe zu ersetzen!" Dafür habe sie bereits einige Ideen, verriet die Höhle der Löwen-Investorin ihren Followern.

Ein Plan von ihr: das verlorene Geld mit ihrer Stimme wieder hereinzuholen. "Jetzt muss ich mich disziplinieren, meinen Terminplan umstellen und ein Projekt auf die Beine stellen", so die Münchnerin in dem Clip. Schließlich sei sie an ihrer Show-Niederlage selbst Schuld – daher müsse sie sich nun an die Arbeit machen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams bei "Wer wird Millionär"

Getty Images Judith Williams in Berlin

Getty Images Judith Williams bei "Let's Dance"

