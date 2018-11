Kämpft Demi Lovato (26) jetzt auch noch mit ihrem Gewicht? Seit Monaten machen sich die Fans der Sängerin Sorgen um ihr Idol. Nachdem Demi seit einiger Zeit dem Alkohol und den Drogen abgeschworen hatte, wurde sie vor rund vier Monaten rückfällig. Was folgte, war ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Entzugsklinik. Auch nach ihrer Entlassung integriert Demi regelmäßige Rehab-Besuche in ihren Alltag – verbringt die Hälfte ihrer Zeit in einem sogenannten Sober House. Fotos, die die Sängerin jetzt in der Öffentlichkeit zeigen, geben jedoch wieder Anlass zur Sorge: Demi soll in kürzester Zeit satte 22 Kilo zugenommen haben.

Ganze 90 Tage ließ sich Demi nach ihrem Absturz in einer Klinik behandeln, bevor sie sich langsam wieder in ihr richtiges Leben traute. Während ihres Aufenthalts hat die Beauty allem Anschein nach deutlich an Gewicht zugelegt. Ganze 22 Kilo soll Demi mittlerweile mehr auf den Rippen haben. Ein Fakt, den Mediziner Dr. Gabe Mirkin als besorgniserregend einstuft. Er warnte jetzt gegenüber Globe, die Sängerin neige zu Adipositas: "Sie behauptete, sie sei 1,60 Meter groß, aber ich bezweifle, dass sie größer als 1,52 Meter ist. Bei einer Größe von 1,52 Meter ist man mit einem Gewicht von 77 Kilogramm krankhaft übergewichtig."

Der Arzt sei sich sicher, Demis vermeintliche Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit stelle eine erneute Gesundheitsgefahr für die 26-Jährige dar. Demnach habe Demi ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt oder Diabetes.

P&P / MEGA Demi Lovato in Los Angeles, November 2018

Anzeige

P&P / MEGA Demi Lovato in Los Angeles, November 2018

Anzeige

P&P / MEGA Demi Lovato in Los Angeles. November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de