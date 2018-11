Als skrupellose Annabelle gehört Jenny Löffler (29) zu den Hauptcharakteren der ARD-Telenovela Sturm der Liebe. In der 15. Staffel der Erfolgsserie dreht sich aktuell alles um das Liebesdreieck zwischen der blonden Master-Studentin, ihrer Schwester Denise Saalfeld (Helen Barke, 23) und dem gemeinsamen Traummann Joshua Winter (Julian Schneider, 28). Aber wie hat sich eigentlich Jennys Leben verändert, seit sie in der Sendung mitspielt?

Im Interview mit Promiflash erzählt die 29-Jährige: "Neu ist auf jeden Fall, von fremden Menschen auf der Straße erkannt und angesprochen zu werden. Und es ist lustig, wie überrascht die Leute oft sind, dass ich viel kleiner und netter als Annabelle bin." Da sie eine der drei Hauptrollen der Staffel innehat, muss die Blondine viel Text lernen. "Freizeit ist im Moment tatsächlich eher eine Rarität. Aber es gibt immer Möglichkeiten, auch den Dingen nachzugehen, die einem wichtig sind", verrät die Schauspielerin.

Am Fürstenhof kämpft Annabelle aktuell um ihren Schwarm, aber wie sieht es bei Jenny privat in Sachen Liebe aus? In einem Interview hat sie neulich zugegeben: Bei der Schauspielerin sei aktuell kein Mr. Right in Sicht.

ARD/Christof Arnold Annabelle (Jenny Löffler) und Joshua Winter (Julian Schneider) am Set von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Annabelle (Jenny Löffler) und Denise (Helen Barke) am Set der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"

Sturm der Liebe, ARD Denise Saalfeld (Helen Barke), Joshua Winter (Julian Schneider) & Annabelle Sullivan (Jenny Löffler)

