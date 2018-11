Süß oder salzig? Deftig oder leicht? Spaghetti mit Tomatensoße oder exotische Experimente? Geht es um Essgewohnheiten, hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Und manch eine kulinarische Vorliebe klingt so seltsam, dass sie auf andere fast schon abschreckend wirken kann. Auch Camila Cabello (21) hat eine sehr individuelle Vorstellung von dem, was auf ihrem Teller landet. Die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin liebt Bananen – und isst sie zu absolut allem!

Via Social Media veröffentlichte die US-Ausgabe der Zeitschrift Marie Claire ein Videointerview mit der gebürtigen Kubanerin. Dabei wird sie gefragt: "Gibt es etwas über dich zu wissen, was die Leute überraschen würde?" Ihre Antwort: "Viele Menschen wissen nicht, dass ich Bananen – die Früchte – zu buchstäblich allem esse. Ich esse sie zu Suppe, ich esse sie mit Reis, zu Pizza, mit Spaghetti." Dass ihre persönliche Passionsfrucht die Banane ist, hat Camila schon mehrmals bewiesen. Vor der Kamera zeigt sie sich oft mit einem Bananen-Kuscheltier, auf der Bühne stieg sie auch gern mal in ein Bananenkostüm.

Im Dezember 2016 gab Camila ihren Ausstieg bei Fifth Harmony bekannt. Ein Jahr später feierte die 21-Jährige dann mit der Single "Havana" ihren Durchbruch als Solokünstlerin. Ihr erstes Album "Camila" brachte sie Anfang dieses Jahres heraus. In den Billboard 200, den wichtigsten amerikanischen Album-Charts, erreichte es Platz 1.

Theo Wargo / Getty Images Camila Cabello in den SiriusXM Studios in New York

Getty Images Sängerin Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2018 in New York City

Splash News Camila Cabello in London

