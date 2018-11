An Kindern sieht man es: Die Zeit rennt. Eben noch stolz mit der Schultüte schielen sie schon wenig später auf das Familien-Imperium. Natürlich ist dieses Bild alles andere als objektiv, aber viele Eltern kennen es. Und zu diesen gehört auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (46) mit ihrer Tochter Apple (14). Die 14-Jährige scheint nämlich nicht abgeneigt, Gwyneth' Firma "Goop" zu übernehmen – die immerhin rund 250 Millionen US-Dollar wert ist.

Im Gespräch mit Catt Sadler auf The Cattwalk wird Gwyneth gefragt, ob ihre Tochter denn nun tatsächlich Interesse habe, "Goop" zu übernehmen. Die Ex-Ankerwoman von "E!News" bezieht sich dabei auf eine frühere Äußerung von Gwyneth, die erklärt hatte, sie treibe das Wachstum ihrer Lifestyle-Marke gerade mit Blick auf ihre Kinder voran. "Das ist lustig", reagiert Gwyneth auf die Frage, "wir haben gerade gestern darüber gesprochen – weil ich denke, dass sie es wahrscheinlich tun wird. Sie scheint zwar eigentlich in Richtung Unterhaltung zu gehen, hat aber gesagt: 'Nun, vielleicht wenn ich älter bin, dann leite ich 'Goop.' Und ich fände das großartig."

"Goop" startete vor zehn Jahren, damals in Form eines Lifestyle-Newsletters mit persönlichen Tipps und Empfehlungen. Später wurde das Angebot um ein Online-Portal erweitert, wobei die E-Commerce-Angebote, zum Beispiel Mode und Kosmetika, deutlich an Gewicht gewannen. Die Umsätze der Firma waren in den vergangenen Jahren geradezu explodiert.

Mike Windle/Getty Images for Airbnb Gwyneth Paltrow beim "Airbnb Open"-Festival in Los Angeles

Gwyneth Paltrow Geburtstagsgrüße von Mama Gwyneth Paltrow an Tochter Apple

Gwyneth Paltrow / Instagram Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple

