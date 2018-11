Ihre Beziehung war in den vergangenen Monaten DAS Gesprächsthema! 2016 gaben Liam Hemsworth (28) und Miley Cyrus (26) ihr lang ersehntes Beziehungs-Comeback. Schon wenig später war von Verlobung und Hochzeit die Rede. Doch dann sagten die Turteltauben plötzlich alles ab. Seitdem kursierten immer wieder Gerüchte, die beiden hätten sich getrennt. Doch mit einem zuckersüßen Geburtstagsgruß beweist der Schauspieler nun: Er ist noch immer ganz vernarrt in seinen Schatz.

Von wegen Trennung oder Krise – Liam und Miley schweben auf Wolke sieben. Die Sängerin feierte am 23. November ihren 26. Geburtstag und das nahm der Hunger Games-Star zum Anlass, seiner Herzdame eine rührende Liebeserklärung zu machen. "Herzlichen Glückwunsch an mein süßes Mädchen. Du bist für mich wertvoller denn je. Ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben", schrieb der gebürtige Australier auf Instagram.

Erst kürzlich verriet ein Insider, dass die beiden eigentlich nie vorhatten, den Gang zum Altar zu wagen. Sie fühlten sich bereits wie ein verheiratetes Paar und sollen deshalb – zumindest vorerst – auf einen Trauschein verzichten wollen. In Sachen Nachwuchs haben die zwei hingegen große Pläne: Sie hätten nichts dagegen, wenn schon bald ein Baby unterwegs wäre.

WENN Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

Instagram / liamhemsworth Miley Cyrus an ihrem 26. Geburtstag

927436064 Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

