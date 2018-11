Früh übt sich, wer ein Trendsetter werden will! Für viele Frauen gilt Herzogin Kate (36) als das Stilvorbild schlechthin. Die Outfits, die die hübsche Brünette trägt, sind oftmals binnen weniger Tage ausverkauft. Doch die 36-Jährige bekommt jetzt Konkurrenz aus den eigenen Reihen – und zwar von Söhnchen Prinz Louis! Die niedlichen Outfits des Mini-Royal sind mittlerweile so begehrt, dass sie für ausverkaufte Regale sorgen!

Besonders der Look, mit dem Prinz Louis auf dem Familienporträt zu Prinz Charles' (70) Geburtstag zu sehen war, hatte es den vielen Royal-Fans angetan. Der Kleine trug auf der Aufnahme ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Hose des spanischen Labels La Coqueta. Die Gründerin des Labels, Celia Munoz, erzählt im Interview mit dem US-Magazin People, dass das niedliche Ensemble sofort ausverkauft war, nachdem das Familienfoto veröffentlicht wurde. "Es ist unglaublich, was für eine Auswirkung das auf kleine Labels wie uns hat", so die Designerin.

Nach ihren Angaben bestellten Leute aus der ganzen Welt das niedliche Ensemble. Amerika sei ihr zweitstärkster Markt, so Celia Munoz, die selbst fünf Kinder hat, in dem Interview: "Also hatten wir viele Anfragen von dort, aber auch aus Südkorea, Südafrika und Australien."

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz Louis bei dessen Taufe

Getty Images Herzogin Kate im November 2018

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im BBC Broadcasting House in London

