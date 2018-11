Khloe Kardashian (34) feiert ihr erstes Thanksgiving mit Töchterchen True! Seit seiner Geburt im April ist das kleine Mädchen der ganze Stolz seiner berühmten Mama: Superhappy zeigt die Unternehmerin ihr Glück immer wieder im Netz und hält sich auch mit Schwärmereien nicht zurück. Zum amerikanischen Erntedankfest ließ sich die Reality-TV-Bekanntheit nun erneut zu einem zuckersüßen Bild des Duos hinreißen – und dankte ihrem Mini-Me, sie als Mutter ausgewählt zu haben!

Bei diesem Anblick dürften Khloes Fans dahinschmelzen: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Jeans-Designerin nun einen Schnappschuss, der sie mit Baby True im rosa Partnerlook am festlich gedeckten Tisch zeigt. Überglücklich schaut die Blondine ihren Nachwuchs an, während dieser fasziniert auf die gedeckte Tafel blickt. "Ich bin so dankbar, dass du mich ausgewählt hast!", schrieb Khloe zu dem Foto.

Für die 34-Jährige ist in diesem Jahr nicht nur die Thanksgiving-Premiere mit Töchterchen True etwas Besonderes – denn das Fest ist für Khloe auch das erste als kleine und inzwischen wieder glückliche Familie: Weitere Bilder auf dem Social-Media-Account des TV-Gesichts zeigen sie mit Baby-Daddy Tristan Thompson (27) und dessen Angehörigen. Nachdem der Basketballer seine Liebste im Frühjahr mehrfach betrogen haben soll, genießen sie den großen Tag nun vereint.

Chris Weeks/Getty Images for A+E Networks Reality-TV-Star Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson an Thanksgiving

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

