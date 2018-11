Bei den Backstreet Boys hat sich Einiges verändert! Seit 25 Jahren feiert die Boygroup Erfolge. Doch auch nach dieser langen Zeit haben die Musiker die Lust am Performen nicht verloren. Daher bringen sie 2019 nicht nur ein neues Album heraus, sondern gehen auch auf große Welttournee. Hinter den Kulissen geht es bei dem Quintett mittlerweile allerdings etwas ruhiger zu: Wilde Partys stehen jedenfalls nicht mehr auf dem Programm!

In einem People-Interview erklären Nick (38), Brian (43), AJ (40), Howie (45) und Kevin (47), dass sie großen Wert darauf legen, auf Tour von ihren Familien begleitet zu werden. Mittlerweile haben alle Bandmitglieder Nachwuchs im Alter zwischen 20 Monaten und 15 Jahren. Backstage haben sich bei der Boygroup daher viele Dinge verändert: "Wir haben einen Familienraum, in dem die Ehefrauen und Kids abhängen können. Früher war das unser VIP-Raum voller Alkohol, in dem sich unsere Freunde oder berühmte Gäste aufgehalten haben", erläutert der zweifache Vater Kevin die heutigen Prioritäten der Band.

Obwohl die Backstreet Boys bereits etliche Male auf großer Konzertreise waren, haben sie bemerkt, dass sich die Anwesenheit ihrer Kinder auf den stressigen Lifestyle auswirkt. "Sie lassen dich Dinge durch andere Augen sehen. Das Reisen in andere Länder, ihnen bisher unbekannte Orte zu zeigen, sie dabei zu beobachten, wie sie die Welt entdecken – das gibt uns das Gefühl, als würden wir das selbst alles zum ersten Mal erleben", schwärmt der Band-Älteste Kevin vom neuen Touralltag.

Getty Images Backstreet Boys bei "Good Morning America"

Anzeige

Getty Images Backstreet Boys bei den Country Music Awards 2017

Anzeige

Getty Images Backstreet Boys in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de