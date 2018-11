Am 23. November ist es so weit: Rita Ora (27) veröffentlicht ihr lang erwartetes Album "Phoenix". Sechs Jahre mussten Fans darauf warten, entsprechend hoch sind die Erwartungen. Bereits verraten hat die erfolgreiche Sängerin, dass ihr im August erschienener Song "Lonely Together" auf dem Album sein wird. Das Lied hatte sie gemeinsam mit dem verstorbenen DJ Avicii (✝28) erarbeitet – dem sie nun ihr Album widmet.

"Ich verneige mich vor ihm, indem ich 'Lonely Together' mit auf das Album nehme", erklärt Rita im Interview mit der Online-Ausgabe des britischen Evening Standard. "Wir halten sein Andenken in Ehren. Er war eine unglaubliche Persönlichkeit und ein riesiges Talent." Sie fügt hinzu: "Wir waren sehr gute Freunde und er hat mein Leben verändert. In diesem Sinne ist ihm das Album gewidmet."

Im Gespräch mit unicum.de berichtete Rita bereits zuvor, dass sie der Tod Aviciis, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, mit unermesslicher Traurigkeit erfülle: "Avicii hat mir so viel bedeutet, er war ein enger Freund von mir. Man weiß nicht, was bei manchen Menschen hinter verschlossenen Türen passiert oder wie viel Dunkelheit und Verzweiflung in einem Menschen stecken kann. Sein Tod war ein Schock für mich." "Lonely Together" war zugleich der letzte Song des 28-jährigen schwedischen Ausnahme-DJs, der sich während eines Aufenthaltes im Oman im April 2018 das Leben nahm.

SplashNews.com Star-DJ Avicii im Oktober 2016

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei den Evening Standard Theatre Awards 2018

Anzeige

SplashNews.com Avicii während eines Auftritts

Anzeige

Was haltet ihr von Ritas Geste? Wirklich toll! Nichts Besonderes. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de