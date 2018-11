Sie kann ihr Glück kaum fassen! Am 4. November wurden Kenya Moore und Ehemann Marc Daly zum ersten Mal Eltern. Die Schwangerschaft und auch die Geburt war für die The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin nicht einfach, denn die 47-Jährige litt an Präeklampsie und hatte deshalb mit hohem Blutdruck und Schwellungen zu kämpfen. Ihr Baby kam trotz Notkaiserschnitts kerngesund auf die Welt. Jetzt postete der Realitystar das erste gemeinsame Mama-Tochter-Bild!

Auf Kenyas Instagram-Account feierte die kleine Brooklyn Doris ihr Debüt im Netz. Auf dem Foto hält die frischgebackene Mom ihren Schatz schützend auf dem Arm. Nach den schwierigen Monaten stellte die TV-Persönlichkeit den Familienschnappschuss passend an Thanksgiving im Netz: "Danke Gott für mein Wunder-Baby, für meinen Ehemann und für mein Leben. Wenn man an ihn glaubt, ist alles möglich."

Auch ihrem Schatz Marc, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, machte Kenya eine Liebeserklärung. "Es hat alles mit dir angefangen. Wenn ich nicht meinen König getroffen hätte, wäre ich nicht Mutter des wohl schönsten Babys geworden, das ich jemals gesehen habe", schwärmte die Miss USA 1993.

