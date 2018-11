Sie trägt ihn immer bei sich! Hailey Bieber (22) hat ein ziemlich aufregendes Jahr hinter sich, denn ihre On-Off-Beziehung mit Justin Bieber (24) hat ein Happy End bekommen. Das Model und der Sänger sind nach wochenlangen Spekulationen inzwischen offiziell verheiratet. Die Beauty hat nach der Hochzeit sogar den Nachnamen ihres Ehemannes angenommen – das scheint der 24-Jährige seiner Liebsten hoch anzurechnen: Er schenkte ihr eine Namenskette!

Anlass für dieses romantische Präsent war offenbar Haileys 22. Geburtstag am 22. November. In ihrer Instagram-Story zeigte die Blondine das mit Steinchen besetzte Juwel an ihrem Hals. Das Geschenke- und Herzchen-Emoji ist ein eindeutiges Zeichen für ihre Begeisterung. Da hat Justin mit seiner Geschenk-Idee offensichtlich ganz genau ihren Geschmack getroffen.

Haileys Ehrentag fiel in diesem Jahr auf Thanksgiving, weshalb das Paar gleich zwei Gründe zum Feiern hatte. Bei der Sause am Donnerstag im Kreise ihrer Liebsten bekam die Vermählte noch eine weitere Überraschung von Justin. Der Chartstürmer klatschte ihr eine Sahnetorte ins Gesicht und drückte ihr danach einen leidenschaftlichen Kuss auf die verschmierten Lippen.

Instagram / haileybieber Hailey Baldwins Kette

Anzeige

Getty Images Hailey Baldwin in West Hollywood

Anzeige

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de