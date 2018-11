Da war selbst die Herzogin baff! Nach zwei Jahren Beziehung gaben sich Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) im Mai dieses Jahres endlich das Jawort. Inzwischen erwartet das royale Traumpaar sogar seinen ersten Nachwuchs. Von der wilden Vergangenheit ihres Gatten scheint die ehemalige Schauspielerin jedoch noch immer nicht alles zu wissen. Eine Geschichte überraschte Meghan nun ganz besonders: Harry ist auf einer Platte von Take That zu hören – und stand sogar bereits mit der Boyband auf der Bühne!

Laut Daily Mail ließ niemand Geringerer als Gary Barlow (47) die musikalische Bombe platzen! Am Rande einer Charity-Unterhaltungsshow soll er die werdende Mutter angesprochen und gesagt haben: "Fragen Sie Ihren Mann nach dem Tamburin, das er auf einem unserer Lieder spielt." Tatsächlich ist der Prinz in dem Song "Sing" an den Perkussionen zu hören. Aufgenommen wurde das Stück vor mehreren Jahren in Jamaika – anlässlich des 60. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (92) im Jahr 2012 performte der Rotschopf den Song aber auch live vor Publikum. Herzogin Meghan schien von der außergewöhnlichen Bühnenerfahrung ihres Liebsten derweil noch nichts gewusst zu haben. Überrascht stellte sie fest: "Oh mein Gott, ich lerne jeden Tag etwas Neues."

Erst vor Kurzem hatte Harry bewiesen, dass ein echtes musikalisches Talent in ihm schlummert. Im Rahmen einer Spendengala stand der Brite zuletzt gemeinsam mit der Musical-Besetzung von "Hamilton" in London auf der Bühne und ließ es sich nicht nehmen, ein Lied aus dem Bühnenstück anzustimmen. Bei diesem kurzen Auftritt als Sänger wollte es der 33-Jährige am Ende aber auch belassen!

Getty Images Prinz Harry auf einer Konzertbühne in London 2016

Getty Images Meghan Markle mit Gary Barlow und Howard Donald bei der Charity-Gala "Royal Variety Performance"

Getty Images Prinz Harry auf einer Bühne in London 2014

