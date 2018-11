Für eine Begegnung mit den "Jungs" von Take That würden viele Frauen wohl einiges geben! Am Montagabend traten Gary Barlow (47), Howard Donald (50) und Mark Owen (46) bei der Royal Variety Performance in London auf. Unter den Gästen waren auch Prinz Harry (34) und seine schwangere Frau Herzogin Meghan (37). Ob die beim Aufeinandertreffen mit den Musikern wohl in ihre Teenie-Zeit versetzt wurde und einen kleinen Fangirl-Moment erlebte?

Die Reaktion der Mama in spe fiel doch eher verhalten aus. Als sie das Trio begrüßte, schenkte sie ihnen ein strahlendes Lächeln und einen Händedruck. Aber beim Anblick der Fotos könnte man meinen, dass die Sänger fast nervöser waren als die ehemalige Suits-Darstellerin. Brav aufgereiht standen sie da und grinsten wie kleine Schuljungen. Auch wenn Meghan vielleicht kein besonders treuer Anhänger der Band war, freute sie sich auf die Performance des Dreiergespanns. "Also ihr eröffnet und schließt das Konzert, oder? Wir Glücklichen", schwärmte sie. Vielleicht konnte sie ihre Euphorie auch einfach im Zaum halten.

Erst kürzlich kündigten Gary, Howard und Mark an, dass sie im nächsten Jahr zum 30-jährigen Jubiläum der Band ein Album mit ihren größten Hits und ein paar neuen Songs herausbringen wollen. Außerdem planen sie sogar noch eine gemeinsame Tournee für 2019.

Getty Images Herzogin Meghan und Take That bei der Royal Variety Performance

Getty Images Herzogin Meghan im Palladium Theatre in London

Getty Images Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen bei den Bambi Awards 2018

