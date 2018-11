Auf diesen Erfolg kann Victoria Swarovski (25) wirklich stolz sein! Vor einigen Monaten gelang der TV-Beauty ein riesiger Karriereschritt: Nachdem sie 2016 als Kandidatin bei Let's Dance den Sieg ergattert hatte, führte sie zwei Jahre später selbst durch die beliebte Tanzshow. Zuletzt wurde wild darüber spekuliert, ob die Kristallerbin auch in der kommenden Staffel wieder durch das Format führen würde. Doch nun gibt es endlich Klarheit: Die Zuschauer können sich 2019 auf ein Wiedersehen freuen!

Mit ihrer Moderation stellte sich Victoria einer ziemlich großen Herausforderung: Schließlich hatte sie zuvor noch nie durch ein TV-Format geführt. Zudem trat sie die Nachfolge von Sylvie Meis (40) an, die in sieben Jahren als Gastgeberin des Tanzwettbewerbs zu einem echten Publikumsliebling geworden war. Daher musste sich Vici nach ihren ersten Sendungen auch einige kritische Zuschauerstimmen gefallen lassen. Doch RTL scheint mit der Leistung der 25-Jährigen zufrieden zu sein: Laut DWDL bestätigte der Sender nun, dass die Österreicherin "Let's Dance" erhalten bleibt. Genau wie dieses Jahr wird sie die Show an der Seite von Daniel Hartwich (40) präsentieren.

Auch in der Jury kann sich das Publikum auf bekannte Gesichter freuen: Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (51) werden erneut die Performances der prominenten Tänzer bewerten. Welche Stars sich im kommenden Jahr der Herausforderung stellen, ist hingegen noch nicht bekannt.

Getty Images Victoria Swarovski beim GQ Award 2018

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Victoria Swarovski beim Bambi 2018

