Dieses Dreiergespann sorgt für Spannung am Fürstenhof! In der 15. Staffel von Sturm der Liebe dreht sich alles um das Liebeskarussell der Schwestern Denise Saalfeld (Helen Barke, 23) und Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 29), die beide ein Auge auf den Serien-Traummann Joshua Winter (Julian Schneider, 28) geworfen haben. Aktuell stehen die Chancen für Annabelle nicht schlecht, das Herz des Gärtners zu erobern. Aber was empfindet die Blondine für den Hottie?

Mit Promiflash hat Jenny über ihre Rolle und deren Gefühle für den Enkel von "Sturm der Liebe"-Urgestein Werner Saalfeld geplaudert: "Annabelle fühlt sich von Joshuas charmanter, witziger und frischer Art angezogen. Die beiden verstehen sich sowohl intellektuell als auch körperlich und genießen die gemeinsame Zeit." Die Schauspielerin fügt hinzu: "Als Annabelle jedoch merkt, dass Joshua es ehrlich mit ihr meint und stets zu ihr steht, werden auch bei ihr die Gefühle stärker und sie beginnt zum ersten Mal so etwas wie Liebe zu empfinden."

Während die 29-Jährige in der Telenovela auf Wolke sieben schwebt, hat sie privat ihr Liebesglück noch nicht gefunden. "Bei mir gibt es aktuell keinen Traummann, den gab es bisher auch noch nicht", verriet sie kürzlich in einem Interview.

