Party-Stress bei Sophia Vegas (31)! Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin erwartet in wenigen Monaten ihren ersten Nachwuchs. Diesen Anlass wollten sie und ihr Liebster Daniel Charlier mit einer Baby Shower gebührend feiern. Also trommelten sie zahlreiche Freunde und Kollegen zusammen und verkündeten auf der Party sogar das Geschlecht des gemeinsamen Kindes. Im Vorfeld gab es jedoch einiges zu tun. Jetzt verriet die Gastgeberin, warum die festlichen Vorbereitungen so stressig waren.

Die Baby Shower fand in New York statt, wo Sophia und Dan schon im Voraus von einem RTL-Team begleitet wurden. Im Interview erzählte die Bald-Mama, warum die Party ihr so zu schaffen machte: "Ich mache mich immer selbst so verrückt mit allem. Ich möchte, dass alles stimmt." Ihr Freund hatte dafür wenig Verständnis, denn sie versuche immer, zu viele Sachen auf einmal zu machen. "Morgen gehst du nicht in den Haarsalon, lässt dir deine Nägel machen oder so einen Kram und konzentrierst dich hierauf, bis es fertig ist", gab er ihr zu verstehen. Den Tipp wollte die 31-Jährige allerdings nicht annehmen. Sie konterte, dass sie keineswegs auf ihr Haarstyling verzichten werde.

"Meistens, wenn man dann zu genau ist, wird's nicht perfekt", ahnte Sophia es schon vor der Fete. Am Ende ging tatsächlich etwas schief: Trotz exakter Anweisungen brachte ihr Personal den Kuchen zu spät zu den Gästen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Persönlichkeit

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Dan im September 2018

